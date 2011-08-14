برداشت گلابی از باغات استان قزوین آغاز شد

محمد پیله فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: فصل برداشت گلابی از اوایل مرداد ماه آغاز شده و تا اواسط شهریور ادامه دارد.

وی افزود: در استان قزوین600 هکتار باغ بارور گلابی وجود دارد که از این باغات سالانه بیش از 9 هزار و 600 تن محصول گلابی برداشت می شود.

پیله فروش متوسط عملکرد محصول گلابی در هر هکتار را حدود 15 الی 16 تن برآورد کرد و اظهارداشت: همچنین 176هکتار نهال غیر بارور گلابی در استان قزوین کشت شده است که به زودی به بار خواهد نشست.

در مراسم کل گیری که در یکی از باغات روستای قدیم آباد از توابع شهرستان البرز انجام شد میزان برداشت محصول گلابی در هر هکتار به 40 تا 50 تن رسیده است که شرایط مناسب جوی امسال در افزایش تولید این محصول بسیار تاثیرگذاربوده است.