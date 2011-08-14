  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

بیانی در گفتگو با مهر:

18 فقره شکار غیر مجاز در علی آباد کشف شد

18 فقره شکار غیر مجاز در علی آباد کشف شد

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: رئیس اداره محیط زیست علی آباد کتول گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 18 مورد شکار غیر مجاز قاچاق در منطقه کشف شده است.

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این زمینه 13 نفر دستگیر و 5 قبضه اسلحه قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی اظهار داشت: آخرین مورد کشفیات مربوط به دستگیری سه شکارچی غیر مجاز در ارتفاعات کوهستانی در هفته گذشته بوده است.

وی عنوان کرد: این افراد در ارتفاعات کوهستانی دهانه زرین گل و محمد آباد در روستاهای شیرین آباد و سیاه مرزکوه دستگیر شده اند.

به گفته بیانی از این شکارچیان سه قبضه سلاح شکاری کشف شد که دو قبضه قاچاق بوده است.

رئیس اداره محیط زیست علی آباد کتول گفت: از شکارچیان لاشه یک راس شوکا و بره میش کشف و ضبط شده است.

وی عنوان کرد: این شکارچیان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده اند.

بیانی گفت: دو ایستگاه محیط بانی در منطقه مستقر است

شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1383227

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها