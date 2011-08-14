18 فقره شکار غیر مجاز در علی آباد کشف شد

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این زمینه 13 نفر دستگیر و 5 قبضه اسلحه قاچاق کشف و ضبط شده است.
وی اظهار داشت: آخرین مورد کشفیات مربوط به دستگیری سه شکارچی غیر مجاز در ارتفاعات کوهستانی در هفته گذشته بوده است.
وی عنوان کرد: این افراد در ارتفاعات کوهستانی دهانه زرین گل و محمد آباد در روستاهای شیرین آباد و سیاه مرزکوه دستگیر شده اند.
به گفته بیانی از این شکارچیان سه قبضه سلاح شکاری کشف شد که دو قبضه قاچاق بوده است.
رئیس اداره محیط زیست علی آباد کتول گفت: از شکارچیان لاشه یک راس شوکا و بره میش کشف و ضبط شده است.
وی عنوان کرد: این شکارچیان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده اند.
بیانی گفت: دو ایستگاه محیط بانی در منطقه مستقر است
شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.
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