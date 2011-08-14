به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی ورجانی اظهار داشت: با توجه به حجم بالای تردد اتومبیل‌ها به خصوص در ایام پایان هفته در این محور و باریک بودن جاده، تقریبا هر هفته شاهد بروز تصادفات دلخراشی در این مسیر هستیم.



وی افزود: عدم وجود روشنایی در جاده پردیسان تا روستای ورجان، باریک بودن جاده از پردیسان تا شهر کهک، وجود پرتگاه‌های خطرناک در حاشیه جاده، غیر استاندارد بودن فلکه احداث شده در ورودی روستای ورجان، تردد بیش از حد وسایط نقلیه سنگین و... از مواردی است که می‌بایست هر چه سریع‌تر اصلاح شود تا بیش از این شاهد بروز حوادث ناگوار در این محور نباشیم.



رئیس شورای اسلامی شهرستان قم افزود: دوبانده شدن محور مذکور باید در دستور کار مدیران ذیربط قرار گیرد و بنده به نمایندگی از طرف اهالی روستاهای بخش کهک از مسئولین به ویژه استاندار محترم تقاضا دارم نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای داشته باشند و در جهت رفع این مشکل اقدامات لازم را به عمل آورند.