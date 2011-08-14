700 نفر در جشن بزرگ اولین حضور شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری البرز پذیرای کودکان و نوجوانانی بود که برای اولین بار طعم تجربه ضیافت ماه مبارک رمضان را چشیده و سال اول روزه داری را پشت سر می گذارند.

در این مراسم، اجرای سرود، بیان قصه های مرتبط با امام رضا(ع) توسط دوتن از قصه گویان برتر هفت ساله کانون و سخنان کارشناس تغذیه در خصوص چگونگی مصرف خوراکیها در ماه مبارک رمضان و مولودی خوانی از برنامه های تدارک دیده شده بود.

از جمله قسمتهای جذاب این جشن اجرای نمایش عروسکی " به سوی دریا" بود که نمایش برگزیده جشنواره منطقه ای کانون البرزاست و به مسابقات کشوری را ه یافت.

روزه اولیها، اول در تمامی عرصه ها

اسکندر صیدایی، معاون برنامه ریزی استاندار البرز نیز ضمن تشویق کودکان و نوجوانان به حرکت در مسیر صحیح و راه درست گفت: شما امروز با تجربه کردن اولین روزه ثابت کردید می توایند در تمامی عرصه ها اول باشید.

درجشن بزرگ روزه اولیها استاندار البرز، امام جمعه کرج، مدیرکل کانون پرورش فکری البرز، معاون برنامه ریزی استانداری، معاون فرهنگی کانون، نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج، عضو فرهنگی شوراس شهر و جمعی از مسئولان استانی و همکاران کانون در محل کانون پرورش فکری کرج برگزار شد.