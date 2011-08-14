دو هزار مداح در البرز زندگی می کنند/ لزوم استعدادیابی از شاعران جوان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ای مشترک با شاعران آیینی، مداحان، نماینده ولی فقیه و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کار هنرمندان را همانند کار قرآن دانست و گفت: قرآن و شعر شاعر در موارد زیادی مانند وزن، نیاز به تفسیر، ودر لفافه سخن گفتن، برنده و کوتاه بودن، شبیه هم عمل میکنند.



وی افزود: شعر یکی از ذوق های خداوندی است که در نهاد شاعران گذاشته شده است و شاعران باید از این ذوق خدادادی نهایت استفاده را در جهت صحیح و درست آن ببرند.



فرهادی بیان کرد: دو هزار مداح در استان البرز زندگی می کنند برای جمعیت سه میلیون نفری استان بسیار کم است و استعداد های این استان در زمینه مداحی، شاعری بسیار بیشتر از آمارهای موجود است که باید استعداد یابی شود.



وی ادامه داد : امروز این مملکت نیاز به هنر هنرمندانی مانند مداحان ، بازیگران ، شاعران و هنرمندان صنایع دستی و میراث فرهنگی دارد و برای توسعه این آثار باید به جوانان و نوجوانان با استعداد بیشتر توجه شود .

استاندار بزرگترین هنرمندان را شهیدان این مرزو بوم در راه پاسداری از ایران اسلامی و انقلاب دانست و ابراز داشت : شهیدان تنها هنرمندانی هستند که برای رضای خدا هنر آفرینی کردند و از جان خود در این راه مایه گذاشتند .



وی افزود: شهیدان درعنفوان جوانی برای مردم و مکتب از جان خود مایه گذاشتند و با این کار به مانند شاعران هم کار و هم نام خود را ماندگار ساختند.