  1. استانها
  2. البرز
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

فرهادی:

دو هزار مداح در البرز زندگی می کنند/ لزوم استعدادیابی از شاعران جوان

دو هزار مداح در البرز زندگی می کنند/ لزوم استعدادیابی از شاعران جوان

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز گفت: دو هزار مداح در استان البرز زندگی می کنندو استعداد های این استان در زمینه مداحی، شاعری بسیار بیشتر از آمارهای موجود است که باید استعداد یابی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی  بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ای مشترک با شاعران آیینی، مداحان، نماینده ولی فقیه و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کار هنرمندان را همانند کار قرآن دانست و گفت: قرآن و شعر شاعر در موارد زیادی مانند وزن، نیاز به تفسیر، ودر لفافه سخن گفتن، برنده و کوتاه بودن، شبیه هم عمل میکنند.

وی افزود:  شعر یکی از ذوق های خداوندی است که در نهاد شاعران گذاشته شده است و شاعران باید از این ذوق خدادادی نهایت استفاده را در جهت صحیح و درست آن ببرند.
 
فرهادی بیان کرد: دو هزار مداح در استان البرز زندگی می کنند برای جمعیت سه میلیون نفری استان بسیار کم است و استعداد های این استان در زمینه مداحی، شاعری بسیار بیشتر از آمارهای موجود است که باید استعداد یابی شود.

وی ادامه داد : امروز این مملکت نیاز به هنر هنرمندانی مانند مداحان ، بازیگران ، شاعران و هنرمندان صنایع دستی و میراث فرهنگی دارد و برای توسعه این آثار باید به جوانان و نوجوانان با استعداد بیشتر توجه شود .
 
استاندار بزرگترین هنرمندان را شهیدان این مرزو بوم در راه پاسداری از ایران اسلامی و انقلاب دانست و ابراز داشت : شهیدان تنها هنرمندانی هستند که برای رضای خدا هنر آفرینی کردند و از جان خود در این راه مایه گذاشتند .

وی افزود: شهیدان درعنفوان جوانی برای مردم و مکتب از جان خود مایه گذاشتند و با این کار به مانند شاعران هم کار و هم نام خود را ماندگار ساختند.
کد مطلب 1383231

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها