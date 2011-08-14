تصاویر شگفت انگیزی از نقاشیهای طبیعت بر روی ستاره های دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره های دریایی ساکن مناطق مختلف دنیا انواع و گونه های مختلفی دارند که بر روی هر گونه، اشکال هندسی مختلفی با رنگهای متنوعی نقاشی شده اند.

مجله نشنال جغرافی در گزارشی تصویری عکسهایی دیدنی از نقشهای متنوع گونه های مختلف ستاره ها و خارپشتهای دریایی را منتشر کرده است.

جواهر دریا- یک ستاره دریایی جواهر نشان (منقش) با نام Fromia monilis در میان شاخکهای سبز فیروزه ای یک مرجان ساکن اقیانوس آرام غربی

ستاره ها و جلبکها- در طول جزر در سواحل Tongue Point در ایالت واشنگتن یک نمونه از ستاره Pisaster ochraceus در یک ساحل پوشیده از جلبک به همراه یک ستاره دریایی دیگر به رنگ قرمز آتشین زندگی می کند

خارپشت نئونی- این مایع رنگی غیرسمی را این خارپشتهای دریایی Astropyga radiata در جزیره ونکوور واقع در بریتیش کلمبیا تولید کرده است

ستاره و خرچنگ- یک خرچنگ کوچک به سرعت بر روی یک ستاره دریایی به رنگ آبی روشن در اقیانوس آرام غربی در حال حرکت است

خارهای خارپشت- خارهای آبی- سبز یک خارپشت دریایی. این خارهای بلند و متحرک خارپشت را از شکارچیان محافظت می کنند

زوج ستاره- این دو ستاره دریایی Pisaster ochraceus در جزایر کوئین شارلوت در کانادا هستند. به طور طبیعی این ستاره ها به رنگ ارغوانی هستند. اما این گونه ها می توانند خود را با محیط سازگار کنند و برپایه زیستگاه خود تغییر رنگ دهند