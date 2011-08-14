سرمربی پیشین تیم هندبال جوانان یک سال محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته انضباطی فدراسیون هندبال پس از گذشت دو هفته از بازگشت تیم هندبال جوانان ایران از رقابتهای قهرمانی جهان به منظور بررسی تخلفات ناری سرمربی این تیم صبح امروز یکشنبه در محل این فدراسیون درحالی برگزار شد که نقی ناری غایب بود.

در پایان این نشست اعضاء کمیته انضباطی با محکوم کردن این سرمربی و همراهی نکردن تیم ملی در رقابتهای قهرمانی جهان، حکم محرومیت یکساله نقی ناری را صادر کردند.

رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان تیرماه سال جاری در کشور یونان برگزار شد که تیم ایران با قرار گرفتن در رده دوازدهم 5 پله در جهان صعود کرد.