جمع آوری خاطرات ستاد اسکان آوارگان جنگی دوران دفاع مقدس در البرز

سرهنگ پاسدار حمید پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سومین جلسه مسئولان و دست اندرکاران ستادهای اسکان آوارگان جنگی دوران دفاع مقدس استان البرز در محل اداره کل حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز برگزار شد.

وی ادامه داد: یکی از پیامدهای جنگ تحمیلی، آوارگی تعداد زیادی از هم وطنان ما بود که به واسطه حمله ددمنشانه رژیم بعثی به شهرهای خرمشهر، آبادان، سوسنگرد، دهلاویه و سایر شهرهای جنوب وغرب کشور به وجود آمد.

این مسئول بیان کرد: در آن ایام نزدیک به هفتاد هزار نفر از این هم وطنان عزیز و بی خانمان در استان البرز سازماندهی و اسکان داده شدند و سالها میهمان ما بودند و پس از اتمام جنگ به شهرهای خود بازگشتند.

پارسا درادامه افزود: ستاد اسکان آوارگان جنگی استان البرز در طول هشت سال دفاع مقدس با کوشش شبانه روزی اعضا خود سعی در فراهم کردن آسایش و آرامش برای این عزیزان داشت.

لازم بود اسناد و مدارک و خاطرات برای استفاده محققان ارائه شود

معاون تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز گفت: لازم بود که اسناد و مدارک و خاطرات این ستاد ساماندهی شده و برای استفاده محققان و پژوهشگران حوزه دفاع مقدس ارائه شود.

این مسئول اضافه کرد: در همین راستا با دعوت از مسئولان و اعضا آن ستاد پس از سالها این افراد به همراه کارشناسان گرد هم آمده و در حال تدوین و نگارش تاریخ شفاهی فعالیتهای مربوط به اسکان آوارگان جنگی هستند.

معاون تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز یادآور شد: امیدواریم بتوانیم در قالب کتاب، این مجاهدات های پشت جبهه را ماندگار کنیم.