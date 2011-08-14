سعدالله زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهانت روز گذشته روزنامه ایران در یک ویژه نامه به حجاب و چادر تصریح کرد: فعالیت مجدد رئیس جمهور پس از دوره یازده روزه باعث خوشحالی مردم شد، مخصوصا اینکه در هفته های اخیر شاهد حضور احمدی نژاد در جلسات و سخنرانی ها بودیم که این موضوع نیز باز منجر به شادی مردم شد اما در بهبوهه این شادی، جریان انحرافی با چنگ انداختن به مقدسات در صدد برآمد تا فضای کار و خدمت را به فضای تنش تبدیل کند که این خود جای تعمل دارد.

این روزنامه نگار ادامه داد: اگر به دقت مسائل و رویدادهای یکی دو سال اخیر را رصد کنیم متوجه می شویم که جریان انحرافی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا چهره رئیس جمهور را به چهره ای غیراخلاقی، غیر متعهد و جنجالی تبدیل کند ضمن آنکه در این چند سال شاهد همسویی جریان فتنه و انحرافی بودیم.

به گفته نویسنده روزنامه کیهان، هر دو جریان در جهت متوقف کردن فعالیت های دولت تلاش می کنند.

زارعی افزود: توجیه موسسه ایران برای انتشار ویژه نامه ای که در آن به حجاب اهانت شده است، قابل پذیرش نیست چرا که روزنامه ایران ، امروز برای تشدید موضوع یادداشت هایی را منتشر کرد اما این مطالب و یادداشت ها نشان داد ارتباط معناداری بین جریان انحرافی و فتنه گران وجود دارد.