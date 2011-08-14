به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ارتباطات حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به بروز خشکسالی و قطحی در کشور سومالی تصریح کرد: به دنبال بروز فاجعه انسانی در این کشور و اختصاص 200 میلیون ریال از سوی مقام معظم رهبری برای کمک به مردم سومالی کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران نیز یک یا چند روز از حقوق خود را به قحطی‌زدگان سومالی اختصاص دادند.



حجت‌الاسلام علی مولایی با بیان اینکه کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در کمک به هم‌نوعان خود همواره پیش‌قدم بوده‌اند، اظهار داشت: کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران این بار نیز با اختصاص یک یا چند روز از حقوق خود به مردم سومالی در کمک به هم‌نوع سهیم شدند.



وی افزود: همان‌گونه که مراجع معظم تقلید با کمک خود به نیازمندان سومالی، در این عمل انسان‌دوستانه شرکت کردند، کارکنان حوزه‌های علمیه خواهران کشور نیز در ماه مبارک رمضان و در آستانه دهه کرامت یک یا چند روز از حقوق مردادماه خود را به مردم سومالی اختصاص دادند.