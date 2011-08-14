رسانه ها موجب افزایش تعامل تاکسیرانان و شهروندان می شوند

به گزارش ، فضل الله اسلامی با بیان این مطلب افزود: در شهری مانند تهران با چنین وسعت و جمعیتی ، نقش رسانه ها در موضوع فرهنگ سازی بی مانند و بسیار پر رنگ است و در واقع رسانه ها می توانند با آموزش صحیح رفتارهای ترافیکی و اطلاع رسانی درست ، زمینه استفاده بیشتر شهروندان از حمل و نقل عمومی، کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و... را فراهم سازند و در راستای حل معضل ترافیک گام بردارند.



وی تصریح کرد: رانندگان تاکسی نیز به نوعی خود یک رسانه محسوب می شوند و چون هر روز با مردم در ارتباط هستند می توانند موضوعات مختلف را به گوش شهروندان برسانند و در فرهنگ سازی نقش داشته باشند، در این میان باید راننده ها نیز تحت آموزش های صحیح قرار گیرند تا بتوانند به درستی فرهنگ صحیح ترافیک را به مردم منتقل کنند و خود الگو باشند.



اسلامی ادامه داد: تجربه نشان داده هر کجا که رسانه ها به صورت تخصصی به موضوع و مشکلی پرداخته اند راه برای اجرای طرحها و برنامه ها باز شده و مسئولان بهتر و سریعتر توانسته اند نسبت به رفع مشکلات و رسیدن به اهداف گام بردارند.



وی با تاکید بر اینکه جشنواره ترافیک و رسانه در افزایش حساسیت رسانه ها و تخصصی کار کردن آنها بر روی موضوعات مختلف در حوزه ترافیک نقش داشته، افزود: ترافیک تهران معضلی است که برای حل آن نیاز به همکاری مداوم و مشارکت رسانه ها و شهروندان احساس می شود.



مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهان گفت: چنانچه خبرنگاران مشکلات و موضوعات در این حوزه را با جدیت و حساسیت پیگیری کنند و برای نهادینه کردن فرهنگ صحیح ترافیک تلاش کنند، قادر خواهیم بود که با مشارکت شهروندان معضل ترافیک و مشکلات ناشی از آن مانند آلودگیهای زیست محیطی را در پایتخت بین ببریم.