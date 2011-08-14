12 فعالیت از سوی هیئت ورزشهای همگانی البرز در سه ماهه اول

به گزارش خبرنگار مهر، این فعالیتها در راستای مبارزه با مواد مخدر و بسط و گسترش ورزش همگانی اعلام شده و اجرای آن صورت گرفته است.

برگزاری پیاده روی خانوادگی در پارک شهدادی دهقان ویلا در تاریخ31 اردیبهشت ماه و برگزاری مسابقات همگانی در تاریخ 19 فروردین در پای کوه نورالشهدا، بخشی از این برنامه ها بوده است.

برگزاری پیاده روی خانوادگی در تاریخ نهم اردیبهشت در پارک خانواده و اجرای بازی هفت سنگ در در جشنواره سوم خرداد در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب در تاریخ سوم خردادماه از دیگر برنامه ها بوده است.

برگزاری مسابقات همگانی در پارک ایران زمین در تاریخ 3 خرداد، برگزاری مسابقات همگانی در پارک چمران در تاریخ 23 اردیبهشت و برگزاری بازی های بومی و محلی در پارک تنیس در ششم خردادماه نیز انجام شده است.

برگزاری مسابقات بازی های کودکان در پارک ایران زمین در تاریخ 20 خردادماه و برگزاری پیاده روی و ورزش صبحگاهی پارک هامون در 27 خردادماه از دیگر بخشهای برنامه ها در این خصوص بوده است.

برگزاری پیاده روی بانوان ورزش صبحگاهی و کار با دستگاه در پارک بانوان در 27 خردادماه و برگزاری مسابقات همگانی و پیاده روی و طناب زنی در پارک هامون در تاریخ سوم تیرماه نیز انجام شده است.

گماردن مربیان ورزش صبحگاهی و پرداخت حق الزحمه درپارکهای سطح شهر از دیگر برنامه ها بوده است.