اتحادیه اروپا از تدابیر ریاضت طلبانه ایتالیا استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"هرمان ون رومپی" رئیس اتحادیه اروپا تدابیر اتخاذ شده از سوی ایتالیا برای غلبه بر بحران مالی این کشور را برای 17 کشور منطقه یورو بسیار مهم بر شمرد و گفت : من از این تدابیر محکم مالی و زمانبندی موجود حمایت می کنم.

وی که با سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا تلفنی گفتگو می کرد، افزود: من تاکید می کنم که تدابیر تصویب شده نه تنها برای ایتالیا، بلکه برای کل منطقه یورو بسیار مهم هستند.

آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان و "ژان کلود تریشه" رئیس بانک مرکزی اروپا هم روز شنبه در گفتکوی تلفنی با سیلویو برلوسکنی از تدابیر ریاضت طلبانه اقتصادی وی حمایت کردند.

گفته می شود که برلوسکنی درباره سیاستهای خود با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم گفتگو کرده است.