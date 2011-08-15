حمید رسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات برخی مبنی بر اینکه جبهه پایداری برای سهم خواهی تشکیل شده است، گفت: جبهه پایداری به هیچ وجه قصد سهم خواهی ندارد اما به ترکیب و نحوه حضور برخی شخصیت ها و احزاب سیاسی در کمیته 8+7 منتقد است.

رسایی با اشاره به اظهارات یکی از اعضای جامعه مدرسین عضو کمیته داوری و نظارت مبنی بر اینکه اشکالات جبهه پایداری به برخی شخصیت ها و احزاب اصولگرا قابل تامل است، گفت: متاسفانه ما هنوز جوابی نسبت به انتقادات خود از کمیته داوری و نظارت دریافت نکرده ایم.

نماینده تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر احزاب و شخصیت های سیاسی که شما به آنها انتقاد دارید عضو کمیته 8+7 بمانند، شما در این کمیته حضور خواهید یافت یا نه؟ گفت: کمیته 8+7 هنوز شکل درستی نگرفته است و به عنوان نمونه باید پرسید این تعداد 8 نفر از کجا آمده و بر چه اساسی این افراد نمایندگی همه طیف‌های اصولگرا را برعهده گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه موضع جبهه پایداری کاملا شفاف است و باید به سئوالات و ابهامات آن پاسخ داده شود، گفت: کمیته داوری و نظارت نیز معتقد است این سئوالات و ابهامات وارد و قابل تامل است.

عضو جبهه پایداری تصریح کرد: جبهه پایداری اصرار دارد وحدت اصولگرایان حول خدمت رسانی به مردم نه سهم خواهی و نه قبیله گرایی و حول محور ارزش های انقلاب و به ویژه حول افرادی که نسبت به جریان اصلاحات آمریکایی موضع شفاف دارند و از فتنه 88 سربلند بیرون آمده است و نسبت به جریان انحرافی موضع شفاف دارند، شکل بگیرد.

وی افزود: کسانی که دارای این شاخص‌ها نباشند حتی اگر عضو کمیته 8+7 باشند نیز با آنها وحدت نخواهیم کرد.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با اشاره به موضع گیری برخی شخصیت های سیاسی در تریبون های عمومی مبنی بر اینکه مشکل مردم وحدت اصولگرایان نیست، بلکه ملت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند که باید برای آن چاره ای اندیشید، گفت: اگر این شخصیت ها واقعا به این نتیجه رسیده اند چرا اصرار دارند نماینده ای در کمیته 8+7 داشته باشند و وحدت اصولگرایان را دچار اخلال کنند؟

رسایی تاکید کرد: قطعا مردم مشکل اقتصادی و معیشتی دارند که باید برای آن چاره ای اندیشید اما برای مردمی که فتنه 88 را پشت سر گذاشته اند و بعضی تحرکات جریان انحرافی را می بینند مهم است چه کسانی در مجلس آینده حضور می یابند.

وی افزود: برای مردم قابل قبول نیست که عده ای مجددا به نام اصول گرایی در مجلس حضور یابند، از جمله آن عده وقف میلیاردی دانشگاه آزاد را ظرف چند لحظه در مجلس به تصویب رساندند.

رسایی با اشاره به مصادیق رفتارهای قبیله ای در عرصه سیاست اظهار داشت: مصداق رفتار قبیله ای این است که بدانیم برخی افراد و شخصیت ها عملکرد درستی در حوزه مسائل اقتصادی و شخصی و در مسائل اعتقادی و سیاسی نداشته اند اما چون عضو باند و گروه ما هستند از آنها حمایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه اگر همین اشکالات را شخصیت سیاسی دیگری داشته باشد چون عضو باند و گروه آنها نیست علیه او مواضع سفت و سختی می گیرند، افزود: قبیله گرایان پا را از این هم فراتر می گذارند و با نگاه قبیله ای برای تایید صلاحیت این افراد نالایق در شورای نگهبان به حکم حضور در گروه و قبیله خودشان تلاش می کنند.

عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جبهه پایداری نیز با هرگونه نگاه قبیله ای به عرصه سیاست مخالف است، گفت: نمی گوییم کسانی که در فتنه 88 عملکرد غلطی داشتند، اصولگرا نیستند اما نباید در جایگاه تصمیم گیری برای سایر گروه های اصولگرا در کمیته 8+7 قرار بگیرند.

رسایی با تاکید بر اینکه کسانی که در بزنگاه های فتنه 88 موضع صریحی نداشتند، باید از کمیته وحدت بیرون روند، گفت: تنها احزاب، گروه ها و شخصیت هایی می توانند در کمیته 8+7 حضور داشته باشند که در بزنگاه های حساس موضع روشن و صریحی داشته و پرونده شخصی پاکی داشته باشند که اگر این افراد و شخصیت ها حتی جبهه ما را هم قبول نداشته باشند نیز با حضور آنها در کمیته وحدت مخالفتی نداریم.