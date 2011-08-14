افزایش 20 درصدی کمکهای دولت به شهرداریهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی سال گذشته برای اجرای طرحهای عمران شهری بیش از 380 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی به شهرداریهای استان اعطا شد که این میزان امسال از افزایش 20 درصدی برخوردار است.

وی کمک به درآمد زایی، اتکا به منابع مالی پایدار، حمایت در استفاده از اوراق مشارکت، طرحهای فایناس در اجرای پروژه های عمرانی و اقتصادی، تجهیز ایستگاههای آتش نشانی و راه اندازی این مراکز در شهرهای جدید را از جمله اقدامات حمایتی دولت از شهرداریهای استان عنوان کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذر بایجان غربی همچنین کمک به اجرای مکانیزاسیون خدمات شهری، اتمام مطالعات جامع مدیریت پسماند شهری و ساماندهی نیروی انسانی شهرداریها با استخدام 650 کارشناس در سازمانهای شهرداریهای استان طی سالجاری رت از دیگر برنامه های حمایتی از شهرداریها دانست.

محمودی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: آذربایجان غربی به عنوان استان مرزی در تعاملات بین الملل جایگاه خاصی داشته که توجه به عمران شهرها و توسعه مرکز استان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به همین منظور امسال در تخصیص اعتبارات عمران شهری و اجرای پروژ ه های فاخر نظیر تقاطع غیر همسطح ابوذر، تقاطع بزرگ غیرهمسطح پل قویون واجرای طرحهای مبلمان شهری به شهرداری ارومیه توجه ویژه ای شده است.