به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 1200 نسخه از مجموعه شعرهای خانه ما که بر اساس کتابی از دونا وارن توسط ناشر کشاورز به فارسی برگردان شده، در فصل تابستان در صدر پرفروش‌ترین مجموعه‌های شعر منتشر شده توسط انتشارات قدیانی قرار دارد.

مجموعه «شعرهای خانه ما» شامل دو جلد با عنوان‌های «شعرهای من و بابا» و «شعرهای من و مامان» است که اشعاری از زبان یک کودک درباره احساس و تجربه‌اش درباره پدر و مادرش را در بر می‌گیرد. مجموعه شعر 10 جلدی «تاتی کوچولوها» که توسط ناصر کشاورز و شکوه قاسم‌نیا دو شاعر مطرح حوزه کودکان بر اساس کتاب‌هایی از زبان‌های دیگر به فارسی نوشته شده نیز در میان مجموعه‌های پرفروش انتشارات قدیانی قرار دارد و از ابتدای تابستان تا کنون حدود 1000 جلد از آن به فروش رفته است.

«چطور نماز بخوانم» اثر سید حسین صدرالفاظ نیز از دیگر آثار پرفروش است که نویسنده آن، ضمن معرفی اصول و فروع دین اسلام، کودکان را با خواندن و آداب نماز آشنا می‌کند. «44 قصه از هانس کریستین آندرسن» هم در روزهای گرم تابستان فروش مطلوبی داشته و حدود 800 جلد آن به دست بچه‌ها رسیده است. این مجموعه که با ترجمه محمدرضا شمس نویسنده کودکان و نوجوانان به چاپ چهاردهم رسیده همچنان در روزهایی که بیش از 120 سال از مرگ نویسنده‌اش می‌گذرد، پرفروش است.

در میان آثار پرفروش انتشارات قدیانی همچنین قرآن کریم با ترجمه علی موسوی گرمارودی نیز قرار دارد و حدود 700 نسخه از آن در فصل تابستان به خانه ایرانیان رفته است. مجموعه «قصه‌هایی برای دختران» با ترجمه سیما فتاحی و مجموعه «قصه‌های شب» با ترجمه سپیده خلیلی دو مجموعه دیگر انتشارات قدیانی است که در فصل تابستان با فروش مطلوبی روبرو بوده است.

انتشارات قدیانی تاکنون حدود 1800 عنوان کتاب منتشر کرده است که اکثر آن‌ها در گروه سنی کودک و نوجوانان جا می‌گیرد.