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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

دری نجف آبادی:

ترویج فرهنگ قرآن در ماه مبارک رمضان ضروریست

ترویج فرهنگ قرآن در ماه مبارک رمضان ضروریست

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان گفت: رمضان رماه نزول قرآن است و باید به ترویج فرهنگ قرآنی بیش از پیش در این ایام همت گماریم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع پاسداران و سربازان سپاه روح الله استان افزود:تفسیر قرآن و بیان هرآنچه خدای متعال در قالب کتاب وحی بر مسلمان نازل کرده به زبانی روان باید در دستور کار مسئولان ذیربط قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ماه مبارک رمضان فرصت خوبیست تا افراد با تفکر در اعمال و رفتار خود ضمن شناسایی نقاط ضعف اخلاقی به تقویت نقاط مثبت و خداپسندانه خود بپردازند.

وی با اشاره به نقش تقویت بعد اخلاقی و دینی شخصیت افراد در سلامت جامعه بیان داشت: تربیت دینی افراد از الزامات یک جامعه اسلامی است و بر همه مسلمانان است تا با توجه به این مهم بستر شکل گیری جامعه سالم و مزین به آاداب دینی را فراهم کنند.

کد مطلب 1383261

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