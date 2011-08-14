ترویج فرهنگ قرآن در ماه مبارک رمضان ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع پاسداران و سربازان سپاه روح الله استان افزود:تفسیر قرآن و بیان هرآنچه خدای متعال در قالب کتاب وحی بر مسلمان نازل کرده به زبانی روان باید در دستور کار مسئولان ذیربط قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ماه مبارک رمضان فرصت خوبیست تا افراد با تفکر در اعمال و رفتار خود ضمن شناسایی نقاط ضعف اخلاقی به تقویت نقاط مثبت و خداپسندانه خود بپردازند.

وی با اشاره به نقش تقویت بعد اخلاقی و دینی شخصیت افراد در سلامت جامعه بیان داشت: تربیت دینی افراد از الزامات یک جامعه اسلامی است و بر همه مسلمانان است تا با توجه به این مهم بستر شکل گیری جامعه سالم و مزین به آاداب دینی را فراهم کنند.