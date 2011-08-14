پلیس به رانندگان متجاوز حریم پیاده روها در گیلان هشدار داد

سرهنگ سید تقی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مواجهه با توقف خودرو در پیاده روها نیازی به نصب علامت مخصوص حمل با جرثقیل نبوده بنابراین پلیس اجازه انتقال خودرو به پارکینگ را دارد.

وی همچنین اظهارداشت: برای ایجاد بستر امن ترافیکی در معابر، میادین و تقاطع ها انتقال وسیله نقلیه پارک شده غیر مجاز به وسیله جرثقیل امری اجتناب ناپذیر است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با اشاره به ماده 12 قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی گفت: پلیس وظیفه دارد مکانهای را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر، کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود به شهرداری اعلام تا با نصب علامت مخصوص " توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل " مشخص کند.

وی افزود: برابر قانون جدید، در مواجهه با توقف خودرو در پیاده روها (بدون نیاز به علامت مخصوص)، کارکنان راهور اعم از افسران، درجه داران، سربازان و افسران سایر رده های نیروی انتظامی مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، نسبت به انتقال وسیله نقلیه به نزدیکترین توقفگاه و یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی اقدام کنند.

امینی ادامه داد: پارک در حریم میادین، تقاطع ها و سایر مکان هایی که سبب بروز خطر می شود یا به واسطه پارک دوبل و پارک موجب کاهش ظرفیت معابر یا بسته شدن راه شود با رعایت موارد قانونی مشمول انتقال با جرثقیل می شود.

وی با اشاره به تماس تلفنی تعدادی از رانندگان که علیرغم حضور راننده در محل پلیس اقدام به حمل با جرثقیل می کند، اظهار داشت: چنانچه خودرویی در محل های ممنوعه پارک و راننده حضور نداشت، حمل با جرثقیل اقدام شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان گفت: اگر قبل از انتقال، راننده حضور یابد پلیس وظیفه دارد فقط با صدور قبض جریمه، خودرو را تحویل راننده دهد و اگر راننده ای از دستور پلیس مبنی بر حرکت امتناع کند، به موجب ماده 12 پلیس اجازه دارد خودرو را به پارکینگ منتقل کند.

وی یادآورشد: تبعیت از آئین نامه راهنمایی و رانندگی که تمامی دارندگان گواهینامه اشرافیت لازم و کافی را دارند، تنها راه قانونمندی و انضباط بخشی ترافیکی است و پلیس راهور با تاسی از این قانون بدون کوچکترین اغماضی با متخلفان برخورد می کند.