10 تصویر؛ از 11 سپتامبر کبریتی تا کیسه خون دیکتاتور!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، ناآرامیهای انگلیس، افزایش قیمتها در ماه مبارک رمضان و تحولات بهار عربی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ 11 سپتامبر کبریتی!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری حوادث اخیر لندن را مشابه حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا دانسته است. البته در انگلیس معترضان به جای استفاده از هواپیما تنها از کبریت استفاده می کنند!

پخش اخبار در محاصره سریالهای رمضانی

روزنامه العرب الیوم اردن با اشاره به پخش گسترده سریالهای تلویزیونی در ماه رمضان به تحت الشعاع قرار گرفتن بخشهای خبری تلویزیون در این ماه اشاره دارد.

عامل سقوط دیکتاتور

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری، تندروی و افراط گرایی را عامل سقوط دیکتاتورهای جهان عرب دانسته است.

تغییر در بهار عربی

روزنامه الشرق الاوسط به تغییرات ناشی از بهار عربی اشاره دارد که طی آن حاکمان دیکتاتور دیگر به اهداف خود نمی رسند.

محاصره!

روزنامه الرایه قطر به ادامه محاصره همه جانبه نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی اشاره دارد که شرایط سختی را برای فلسطینیان این منطقه در ماه رمضان رقم زده است.

روی زشت غرب

پایگاه خبری الانتقاد امروز ناآرامیهای انگلیس را که طی آن پلیس با خشونت تمام با معترضان برخورد کرد به منزله رونمایی از چهره زشت غربیها دانسته است.

با برادرانمان در سومالی ابراز همدردی می کنیم!

روزنامه العرب الیوم اردن در کاریکاتوری دیگر به مواضع ضعیف برخی کشورهای جهان در قبال بحران قحطی در سومالی اشاره دارد که طی آن تنها به صورت نمایشی با مردمان گرسنه سومالی ابراز همدردی می شود و عملا کمکی به آنها نمی شود.

کیسه خون دیکتاتور

روزنامه البیان امارات امروز سکوت بین المللی در برابر جنایات دیکتاتورهای عرب را به عنوان عاملی تشویقی برای ادامه جنایات آنها دانسته است. جایی که این سکوت به کیسه خونی تبدیل می شود که در رگهای دیکتاتور جریان می یابد.

افزایش قیمتها در ماه رمضان؛ بدون شرح

الوطن عربستان

شرایط جاری در یمن؛ بدون شرح

القدس العربی