  1. هنر
  2. تئاتر
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

صادقی به تماشای "آزرمیدخت" نشست

صادقی به تماشای "آزرمیدخت" نشست

قطب‌الدین صادقی شنبه 22 مرداد از نمایش" آزرمیدخت" به کارگردانی میلاد حسینی دیدن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش" آزرمیدخت" که از چهارم مرداد ماه در خانه کوچک نمایش روی صحنه رفته است فرداد دوشنبه 24  مرداد به اجرای خود پایان می‌دهد. روز گذشته قطب الدین صادقی کارگردان و نویسنده تئاتر کشور که به تازگی از جشنواره آوینیون فرانسه بازگشته است به تماشای این اثر نمایشی نشست.

نمایش" آزرمیدخت" کاری از گروه تئاتر آرتمیس است. این نمایش تک گویی آزرمیدخت دختر خسرو پرویز است که به مدت شش ماه بر سرزمین پارس پادشاهی می‌کند و د:سرانجام به دست رستم فرخزاد کور می‌شود. رکسانا رضایی تنها بازیگر" آذرمیدخت" است.

عوامل این نمایش عبارتند از طراح صحنه و لباس: شقایق کامیار، موسیقی:علیرضا قهرمانی، اسد مجتهدی، منشی صحنه: سعیده ماهوتی، مدیر صحنه: مجید لشکری، عکاس فتو دکور: شقایق کامیار، عکاس: لیلا جعفری، دوخت لباس: رقیه عصری، ساخت دکور: ادنا صفری، دنیا راد مریخی، طراح پوستر و بروشور: هیوا شریفی.
کد مطلب 1383271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها