سلیمی درباره آخرین وضعیت زمان و مکان اجرای نمایش "جنایت در تئاتر بولوار" به خبرنگار مهر گفت: چهارشنبه ساعت 10 شب بود که خانم مقتدی سخنگوی شورای انتخاب آثار مجموعه تئاتر شهر با من تماس گرفت و گفت که شورا سالن قشقایی را در اسفندماه سال جاری برای اجرای نمایش من مد نظر قرار داده است.



وی ادامه داد: نکته جالب این است که شورای انتخاب آثار اولین صفحه نمایشنامه "جنایت در تئاتر بولوار" را که در آن به 33 بازیگر نمایش اشاره شده ندیده است. من چگونه می‌توانم 33 بازیگر را در سالن قشقایی مجموعه تئاتر قرار دهم. انتخاب من برای اجرا در سالن اصلی به دلیل امکانات مورد نیاز نمایش ""جنایت در تئاتر بولوار" بود نه چیز دیگر.



این کارگردان با سابقه تئاتر تصریح کرد: گویا اینگونه تصمیم گیری‌ها برای این است که به صورت غیر مستقیم به من گفته شود که نباید اثری را به صحنه ببرم. دوستان شورا که از کارشناسان تئاتر هستند آیا واقعا به مسائل اجرایی یک متن می‌پردازند و آن‌ها را برای انتخاب سالن مورد توجه قرار می‌دهند یا تنها به تقسیم سالن‌های مجموعه تئاتر شهر می‌پردازند.



سلیمی یادآور شد: به من گفته می‌شود می‌توانم برای سال 91 سالن چهارسو را هم مدنظر قرار دهم. این در حالی است که مسأله من امکاناتی است که نمایشنامه می‌طلبد. گویا بهتر است با اینگونه شرایط احساس و کشش خود را برای اجرای نمایش "جنایت در تئاتر بولوار" کنار بگذارم.