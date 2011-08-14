ناامید شده ایم / اوضاع مصر بر وفق مراد آمریکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، "جفری فلتمن" ساعاتی پس از اینکه "جیمز بیفر" مدیر دفتر کمکهای آمریکا به مصر این کشور را ترک کرد، مدعی شد: آمریکا همواره حامی مردم مصر بوده است و به گروه خاصی کمک نکرده است.

وی ادعا کرد: کمکهای آمریکا به مصر محدود به احزاب سیاسی خاصی نیست، بلکه در راستای کمک به مردم مصر برای داشتن نظامی دموکراتیک ارائه شده است!

فلتمن با اشاره به تغییر مدیر دفتر کمکهای واشنگتن به قاهره افزود: این تغییر و تحولات موضوعی عادی است و نکته قابل توجهی به شمار نمی رود.

وی اعتراف کرد: مسائل زیادی وجود دارد که درباره آنها با قاهره اختلاف نظر داریم و این موضوعی است که در روابط ما با همپمانان غربی مان نیز وجود دارد من نمی خواهم خواننده را فریب بدهم و بگویم همه چیز در مصر بر وفق مراد آمریکاست.

وی ضمن ادعای دخالت نکردن آمریکا در امور داخلی مصر گفت : ما از اینکه مصر اجازه نظارت بین المللی بر انتخابات این کشور را نمی دهد، دچار نا امیدی شده ایم.

شایان ذکر است که کمکهای آمریکا به برخی گروهها و احزاب خاص مصری بحث و جدل فراوانی را در این کشور به وجود آورده بود.