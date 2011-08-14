کاهش میزان علوفه مرتعی فارس بر اثر خشکسالی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالحی با اشاره به اینکه تولید علوفه مرتعی تا سال گذشته به یک میلیون تن رسید، بیان کرد: مراتع استان فارس در مجموع طی سالهای اخیر قادر به تولید یک میلیون تن علوفه بوده اند اما با توجه به خشکسالیهای اخیر این میزان تولید سیر نزولی به خود گرفته به طوریکه در حال حاضر میزان تولید علوفه ای مراتع استان به 750 هزار تن رسیده است.

وی ادامه داد: مراتع استان در تولید علوفه دامها، ایجاد اشتغال، تغذیه سفره های آب زیرزمینی، کنترل روان آبها و جلوگیری از فرسایش خاک از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رئیس اداره مرتع منابع طبیعی فارس تعداد دام موجود در استان را بیش از هفت میلیون واحد دامی و تعداد دام مجاز را دو میلیون و 720 هزار و 355 راس دام برشمرد و گفت: هم اکنون 58 هزار و 245 دامدار در مراتع استان امرار معاش می کنند که این امر در تداوم و ارتقای زیستی سایر جانوران حائز اهمیت است.

صالحی با اشاره به از بین رفتن پوششهای گاهی و مرتعی در اثر خشکسالی، چرای بی رویه دامها و تخریب برخی دستگاه ها نیز اظهار داشت: در صورت ادامه روند خشکسالی، چرای بی رویه، مراتع استان توان تولیدی خود را به شدت از دست خواهند داد.