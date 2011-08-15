به گزارش خبرنگار مهر، از هفته آینده "زنان ونوسی، مردان مریخی" و پس از آن "راه آبی ابریشم" محمد بزرگ‌نیا به اکران عمومی در می آید. پس از پایان نمایش این فیلم در سینما آفریقا، "اخلاقتو خوب کن" روی پرده می‌رود.

فیلمنامه "اخلاقتو خوب کن" توسط رضا مقصودی در ژانر کمدی – اجتماعی نوشته شده‌است. رضا عطاران، جواد رضویان، حامد کمیلی، الهام حمیدی، داریوش سلیمی، فرحناز منافی‌ظاهر، سید رضا حسینی، مریم معصومی، مهدی فقیه، حسن کریم خان زند و فخرالدین صدیق شریف بازیگران اصلی آن هستند.

عوامل این پروژه عبارتند از تهیه‌کننده: سیدامیر پروین حسینی، کارگردان: سید مسعود اطیابی، نویسنده: رضا مقصودی، مجری طرح و سرمایه‌گذار: جواد فرحانی، مدیر تولید: سید حسین هادیانفر، مدیر برنامه‌ریزی: مجتبی وحیدی، دستیار اول کارگردان: حمید همتی، مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، طراح صحنه و لباس: داریوش پیرو، صدابردار: آرش برومند،عکاس: احمدرضا شجاعی، جلوه‌های ویژه: عباس شوقی و بدلکاری: ناصر عرب‌زاده.