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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

هاشمی رفسنجانی:

گروهی تلاش می‌کنند در حرکت بیداری مسلمانان منطقه تفرقه ایجاد کنند

گروهی تلاش می‌کنند در حرکت بیداری مسلمانان منطقه تفرقه ایجاد کنند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گروهی در تلاش هستند تا با ایجاد تفرقه در حرکت بیداری مسلمانان منطقه برای بیرون راندن دیکتاتورها شکاف ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افطاری دبیر، رؤسای کمیسیون‌ها، مدیران و کارمندان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با غنیمت شمردن فرصت عبادت و دعا در ماه مبارک رمضان، شرایط امروز جامعه و دنیای اسلام را حساس و توجه به نیازهای اساسی انسان‌ها از جمله احترام به عقاید و نظرات این جوامع را ضروری خواند.

وی افزود: گروهی در تلاش هستند تا با ایجاد تفرقه در حرکت بیداری مسلمانان منطقه برای بیرون راندن دیکتاتورها شکاف ایجاد کرده و برای رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی از جمله ریختن خون مسلمانان دریغ نمی‌کنند.

آیت الله هاشمی‌رفسنجانی در پایان ابراز امیدواری کرد با رفع مشکلات موجود بتوانیم در مسیری که اسلام و قرآن برای مسلمانان ترسیم کرده است، گام برداریم.

کد مطلب 1383286

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