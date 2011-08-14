برداشت سالانه 30 تن محصول نعناع در اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ایمانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به پتانسیل بالای اسکو در زمینه تولید گیاهان دارویی و سازگاری اکثر گونه های دارویی با شرایط آب و هوایی این شهرستان، کاشت و پرورش نعناع فلفلی در اراضی زراعی این شهرستان آغاز شده است.

ایمانی گفت: در راستای توسعه کاشت و پرورش این محصول و ایجاد اشتغال پایدار و درآمد زا برای کشاورزان، این مدیریت اقدام به احداث مزرعه یک و نیم هکتاری نعناع فلفلی در روستای دیزج کرده است .

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود سالانه 30 تن محصول نعناع برداشت شود افزود: ماده موثره این گونه دارویی 20 برابر گونه معمولی آن می باشد و این محصول جهت مصارف دارویی و بهداشتی به کار می رود.

برگ ها و سرشاخه های گلدار نعناع فلفلی، دارای یک تا دو درصد اسانس، تانن، فلاونوئید، کولین و یک ماده تلخ بوده و اسانس نعناع فلفلی دارای بیش از20 نوع ترکیب شیمیایی است که دارای خواصی مانند ضد اسپاسم، پیشگیری کننده از استفراغ، ضد نفخ و خنک کننده بوده و منتول موجود در اسانس اش یک ماده آنتی باکتریال قوی است و از اسانس نعناع فلفلی برای معطر کردن داروها و خمیر دندان ها استفاده می شود.