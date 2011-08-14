برداشت 58 هزار تن هویج در شهرستان بستان آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم عباسی با بیان اینکه هر ساله از اواسط تابستان عملیات شروع برداشت هویج از مزارع این شهرستان آغاز می شود، گفت: عملیات برداشت هویج از مزارع شهرستان بناب بصورت دستی انجام می گیرد و همچنین عمل شستشوی آن بصورت نیمه مکانیزه صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه هر ساله به دلیل پائین بودن قیمت فروش محصول تولیدی، کشاورزان این شهرستان دچار ضرر و زیان می شوند، افزود: یکی از دلایل پائین بودن قیمت این محصول عدم وجود میدان تره بار جهت عرضه محصولات کشاورزی در شهرستان بستان آباد است.

عباسی با اشاره به اینکه در صورت فراهم شدن زمینه فروش مستقیم زارعین به خریداران واقعی و قطع واسطه های بازار مصرف، مسلماً حقوق واقعی زحمتکشان این بخش برآورده خواهد شد، افزود: در برخی سالها در زمان برداشت محصول هویج قیمت به حدی تنزل پیدا می کند که کشاورزان رغبتی برای برداشت محصول و جمع آوری آن از خود نشان نمی دهند.

شایان ذکر شهرستان بستان آباد بدلیل شرایط آب و هوائی مستعد و همچنین وجود کشاورزان با تجربه در زمینه تولید هویج، 65 درصد تولید محصول هویج استان را از آن خود ساخته است.