مرتضی شایسته تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تا کنون حضور اسحاق خانزادی صدابردار، محمدرضا قومی طراح گریم و محمود کلاری مدیر فیلمبرداری در این پروژه قطعی شده است.

وی افزود: "مانکن شدن" هم اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و به زودی بازیگران و دیگر عوامل فیلم مشخص می‌شود. فیلمبرداری در ایران و کانادا انجام می‌شود و با برنامه ریزی‌های انجام شده اواخر آبان‌ماه کلید خواهد خورد.

فیلم داستان مهاجرت ایرانیان به کانادا است و مسایل و مشکلات مهاجرت را مورد بررسی قرار می‌دهد. "مانکن ‌شدن" کنکاشی در زندگی مهاجران ایرانی و مشکلات زندگی جدید در کشوری غریبه است. فیلمنامه توسط شاهرخ بحرالعلومی نوشته شده و پیمان قاسم‌خانی آن را بازنویسی کرده است.

فیلم دارای چهار شخصیت اصلی است که قرار است از بازیگران حرفه‌ای سینما انتخاب شوند و تعدادی بازیگر کانادایی هم به گروه بازیگران اضافه خواهند شد.