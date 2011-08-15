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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۴

به تهیه‌کنندگی شایسته/

کلاری "مانکن شدن" را فیلمبرداری می‌کند

کلاری "مانکن شدن" را فیلمبرداری می‌کند

محمود کلاری به عنوان مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی "مانکن شدن" به کارگردانی شاهرخ بحر العلومی انتخاب شد.

مرتضی شایسته تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تا کنون حضور اسحاق خانزادی صدابردار، محمدرضا قومی طراح گریم و محمود کلاری مدیر فیلمبرداری در این پروژه قطعی شده است.

وی افزود: "مانکن شدن" هم اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و به زودی بازیگران و دیگر عوامل فیلم مشخص می‌شود. فیلمبرداری در ایران و کانادا انجام می‌شود و با برنامه ریزی‌های انجام شده اواخر آبان‌ماه کلید خواهد خورد.

فیلم داستان مهاجرت ایرانیان به کانادا است و مسایل و مشکلات مهاجرت را مورد بررسی قرار می‌دهد. "مانکن ‌شدن" کنکاشی در زندگی مهاجران ایرانی و مشکلات زندگی جدید در کشوری غریبه است. فیلمنامه توسط شاهرخ بحرالعلومی نوشته شده و پیمان قاسم‌خانی آن را بازنویسی کرده است.

فیلم دارای چهار شخصیت اصلی است که قرار است از بازیگران حرفه‌ای سینما انتخاب شوند و تعدادی بازیگر کانادایی هم به گروه بازیگران اضافه خواهند شد.

کد مطلب 1383290

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