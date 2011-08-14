بانکهای فارس نسبت به تعیین تکلیف کارخانه های در تملک خود اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان در کمیته حمایت از سرمایه گذاری با اشاره به پتانسیلهای استان فارس جهت سرمایه گذاری افزود: کارخانجاتی وجود دارد که در تملک بانکها بوده ولی نه آنها را واگذار کرده و نه فعال می کنند و همین امر به اشتغال استان لطمه می زند.

وی بر ضرورت پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیصلاح تاکید کرد و گفت: بانکها باید نسبت به تعیین تکلیف این صنایع که یا فعالیت و یا واگذاری شرکتهای است اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری فارس اظهار داشت: بسیاری از سرمایه گذاران به خصوص فارسیهای خارج از کشور علاقمند به سرمایه گذاری در این استان هستند.

خدائیان تصریح کرد: در این راستا بر عهده مسئولان ادارات و متولیان امر است که زمینه سرمایه گذاری آنها را فراهم کنند و اعضای کمیته حمایت از سرمایه گذاری به لحاظ وظایف ذاتی که دارند نسبت به شناسایی موانع موجود اقدام و با عاملین آنها برخورد کنند.