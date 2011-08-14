فرش چهار محال و بختیاری تندیس کیفیت را کسب کرد

علیرضا شیخی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: فرشهای عرضه شده دراین نمایشگاه متعلق به ارسطو پور حیدر و مجتمع تولیدی فرش دستبافت شهرستان بروجن است.

وی افزود: فرشهای تولیدی چهارمحال و بختیاری بیش از پیش نشانهای برتر کیفیت را درنمایشگاه دموتکس آلمان کسب کرده بود.

شیخی با بیان اینکه درحال حاضر 80 درصد از تولیدات فرش این استان به کشورهای همسایه صادر می شود، بیان داشت: فرشهای تولیدی این استان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و آمریکا صادرمی شود.

وی عنوان کرد: بافندگان چهارمحالی سالانه 200 هزار متر مربع فرش تولید می کنند که با کمترین تاثیر پذیری از بحرانهای اقتصادی جهانی از طریق پایانه های صادراتی استانهای همجوار صادر می شوند.

رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی چهار محال و بختیاری گبه، یلمه، نایینی و بختیاری را از مهمترین گونه های فرش دستبافت صادراتی این استان برشمرد و بیان داشت: چهار محال و بختیاری ظرفیت تولید 400 هزار متر مربع فرش را دارد.