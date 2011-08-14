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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

پرخوری در ماه رمضان موجب سوء هاضمه می شود

پرخوری در ماه رمضان موجب سوء هاضمه می شود

پرخوری و مصرف زیاد غذاهای چرب در ماه رمضان موجب سوء هاضمه و نفخ معده در افراد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیشگیری از حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس کشور اعلام کرد:‌ افراد می توانند برای جلوگیری از نفخ، از مصرف زیاد غذاهای چرب و سرخ شده، غذاهای تند و ادویه دار و همچنین غذاهایی که ایجاد نفخ می کنند مثل تخم مرغ ،‌ کلم، لوبیا، عدس و نوشابه های گازدار خوداری کنند.

بنابراین گزارش، برای درمان این بیماری افراد می توانند از آب یا آب میوه استفاده کرده و از غذاهای سرخ کردنی اجتناب کنند.

این مرکز یکی دیگر از عوارض روزه گرفتن را ضعف و افت فشار خون دانست و عنوان کرد: افزایش تعریق، ضعف، خستگی، کم شدن انرژی، سرگیجه به خصوص هنگام برخاستن، ظاهر رنگ پریده و احساس افتادن از علائم افت فشارخون است که این علائم بیشتر هنگام بعد از ظهر اتفاق می افتد.

این گزارش می افزاید: مصرف کم مایعات و کاهش مصرف نمک به افت فشار خون کمک می کند که برای جلوگیری از آن می توان مصرف نمک و مایعات را افزایش داده و از رفتن به مکان های گرم اجتناب کرد.

بر اساس این گزارش،‌ افت فشار خون باید با گرفتن فشار خون در هنگام بروز علائم تأیید شود و افراد دارای فشار خون بالا ممکن است در طول ماه رمضان نیاز به تنظیم مجدد داروهای خود توسط پزشک داشته باشند.

بنابر اعلام مرکز پیشگیری از حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس کشور، سردرد نیز یکی دیگر از عوارض روزه داری است که این علائم با عدم مصرف کافئین و تنباکو، ‌انجام کار زیاد در طول روز، کم خوابی و گرسنگی، در انتهای روز بدتر می شود که سردرد وقتی با افت فشار خون همراه شود، می تواند منجر به حالت تهوع قبل از افطار شود.

برای جلوگیری از سردرد، چای سبز و بدون کافئین ممکن است جایگزین خوبی باشد و همچنین روزه داران باید برنامه خود را در طول ماه رمضان طوری ترتیب دهند تا خواب کافی داشته باشند.

کد مطلب 1383299

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