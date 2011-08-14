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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

ساماندهی کانونهای دفاع مقدس ورامین و پیشوا در دستور کار

ساماندهی کانونهای دفاع مقدس ورامین و پیشوا در دستور کار

پیشوا - خبرگزاری مهر: ساماندهی بیشتر کانونهای دفاع مقدس شهرستانهای ورامین و پیشوا در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جلسه کانونهای دفاع مقدس شهرستانهای ورامین و پیشوا برگزار شد و در آن بر ساماندهی بیشتر این کانونها تأکید شد.

این جلسه با حضور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران و مدیران و مسئولان کانونهای دفاع مقدس بخشهای جواد آباد، ورامین و قرچک و شهرستان پیشوا برگزار شد.

دراین جلسه در خصوص نحوه استمرار فعالیت کانونها و تقویت ساختاری و تجهیزاتی آنها، برنامه های هفته دفاع مقدس، تعامل بیشتر مسئولان کانونها با مدیران اداره و نحوه ارائه فعالیتهای هر مدیریت در حوزه فعالیت هریک از کانونها، بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 1383300

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