ساماندهی کانونهای دفاع مقدس ورامین و پیشوا در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جلسه کانونهای دفاع مقدس شهرستانهای ورامین و پیشوا برگزار شد و در آن بر ساماندهی بیشتر این کانونها تأکید شد.

این جلسه با حضور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران و مدیران و مسئولان کانونهای دفاع مقدس بخشهای جواد آباد، ورامین و قرچک و شهرستان پیشوا برگزار شد.

دراین جلسه در خصوص نحوه استمرار فعالیت کانونها و تقویت ساختاری و تجهیزاتی آنها، برنامه های هفته دفاع مقدس، تعامل بیشتر مسئولان کانونها با مدیران اداره و نحوه ارائه فعالیتهای هر مدیریت در حوزه فعالیت هریک از کانونها، بحث و تبادل نظر شد.