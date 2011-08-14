جمع آوری خاطرات شفاهی دفاع مقدس امری ضروری است

رسول جلایی در گفتگوبا خبرنگار مهر با اعلام اینکه تاریخ شفاهی دفاع مقدس شامل خاطرات آزادگان، جانبازان، بسیجیان، رزمندگان و حضور سایر اقشار جامعه در جبهه های حق علیه باطل است، افزود: تاریخ شفاهی دوران جنگ تحمیلی گنجینه فراموش ناشدنی تاریخ انقلاب است.

وی در ادامه دفاع مقدس را بخش مهمی از هویت ملی مردم ایران دانست و اظهارداشت: کوتاهی در فرهنگ سازی این حماسه پرافتخار و انتقال حماسه ماندگار گناهی نابخشودنی و ستمی ناجوانمردانه بر شهیدان گلگون کفن ایران و آیندگان است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار ونشر دفاع مقدس گیلان گفت: مهمترین راهکاری که می تواند این حماسه ماندگار هویت ایرانی را تبیین و چونان میراثی گرانبها به نسلهای بعدی برساند، ضبط و ثبت و انتشار خاطرات شفاهی دفاع مقدس به اشکال مختلف است.

وی همچنین برضرورت تدوین نقش دولت در جنگ خبر داد و افزود: در حال حاضر اداراتی همچون هلال احمر، کمیته امداد و آموزش و پرورش گیلان در حال تدوین نقش خود در هشت سال جنگ تحمیلی هستند.