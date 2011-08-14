برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، رئوف کاظمی، معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز، آشناتر ساختن اساتید، دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسان و کتابداران دانشگاههای استان با این پایگاهها، شیوه استفاده بهینه از این پایگاها و همچنین جهت بالا بردن میزان استفاده از پایگاههای خریداری شده دانشگاه تبریز را از جمله اهداف این سمینار اعلام کرد.

وی افزود: در این سمینار نزدیک به 100 نفر از اساتید و دانشجویان ارشد و دکتری و روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاههای استان از جمله دانشگاه صنعتی سهند، تربیت معلم آذربایجان، هنر اسلامی تبریز و پیام نور و همچنین کارشناسان کتابداری این دانشگاه ها شرکت داشتند.

کاظمی گفت: در این سمینار آموزشی محمدی از کارشناسان شرکت رزسیستم به معرفی DL+ و پایگاههای اطلاعاتی مجموعه رزسیستم اعم از ProQuest , Science direct , Scopus , IEEE و ... پرداختند.

به گفته وی، این سمینارها به طور منظم در طول سال در محل جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز برگزارخواهد شد.