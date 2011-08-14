جشنواره قرآنی"مدهامتان"در مساجد فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس از برگزاری مرحله کانونی و شهرستانی جشنواره قرآنی"مدهامتان" ویژه برادران در کانونهای مساجد خبر داد و گفت: مرحله استانی این مسابقات هشتم مهر با حضور منتخبان در شیراز برپا خواهد شد.

رضا باقری تصریح کرد: این جشنواره از جشنواره های جوانان مساجد کشور است که با هدف شناسایی و ارتقای سطح اطلاعات عمومی و تخصصی جوانان علاقمند به قرآن و فرهنگ غنی اسلام در پنج رشته برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه این جشنواره ویژه اعضای کانونهای مساجد است، ادامه داد: حضور پرنشاط تر اعضای کانونها در فعالیتهای قرآنی ملی و بین المللی، کشف و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی، ترغیب و تشویق مدیران کانونهای مساجد به کشف استعدادهای قرآنی و آشنایی بیشتر مردم با استعدادهای قرآنی موجود در کانونهای مساجد از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس افزود: مرحله کانونی و شهرستانی جشنواره قرآنی "مدهامتان" همزمان با ماه رمضان در رشته های قرائت، حفظ، ترتیل، تفسیر و اذان در رده سنی 16 تا 30 سال در کانونهای مساجد استان در حال برگزاری است و منتخبان این مرحله باید تا 27 مرداد برای حضور در مرحله استانی از سوی مدیران کانونها معرفی شوند.

وی تکمیل فرم شرکت در جشنواره، ارسال تصویر شناسنامه و ارائه معرفی نامه از کانون فرهنگی هنری مسجد را از جمله مدارک مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره ذکر کرد.

باقری تاکید کرد: مرحله استانی جشنواره قرآنی" مدهامتان" هشتم مهر راس ساعت هشت صبح در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری حضرت زهرا (س) برگزار و راه یافتگان به مرحله کشوری به دبیرخانه کانون های مساجد استان زنجان به عنوان میزبان این مرحله معرفی خواهند شد.

وی اظهار داشت: مدیران کانونهای مساجد در شهرستانهای فارس جهت دریافت آئین نامه و فرم شرکت در جشنواره به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شیراز نیز به دبیرخانه کانونهای مساجد استان مراجعه کنند.