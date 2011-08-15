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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۵:۰۲

کعبی در گفتگو با مهر:

صاحبان تریبون با پرداختن به ابعاد منفی امور بی‌جهت التهاب آفرینی نکنند

صاحبان تریبون با پرداختن به ابعاد منفی امور بی‌جهت التهاب آفرینی نکنند

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب مبنی بر واقع بینی در مسائل مختلف کشور و پرهیز از منفی گرایی و مثبت گرایی مفرط گفت: صاحبان تریبون نباید با پرداختن به ابعاد منفی امور بی‌جهت در افکار عمومی التهاب آفرینی کنند.

آیت الله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع مسئولان گفت: همواره در دیدارهایی که مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب داشته اند، ایشان مسئولان را نسبت به نگاه جامع و راهبردی توجه داده و مسیر روشنی را در مسائل داخلی و بین المللی برایشان ترسیم کرده‌اند.

وی افزود: رهبری همواره سعی داشته‌اند که نظر مسئولان و حتی فراتر از آن دانشگاهیان، نخبگان و حوزویان را به طراحی مسائلی جلب کنند که منجر به حرکت کشور به سمت پیشرفت و عدالت شود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آن بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که نقاط ضعف و قوت را باید با هم دیده شود، گفت: با این نوع از نگاه چالش های راهبردی نظام و کشور در سطح مدیریت کلان به خوبی شناخته می شود و همین امر موجب می شود که مسئولان راه کارهای عملیاتی رفع چالش ها و تداوم حرکت در مسیر قوت نظام را بیابند و به آن عمل کنند.

وی همچنین با توصیه همه افراد و گروه‌ها به اجرایی کردن این نوع نگاه افزود: صاحبان تریبون نباید با پرداختن به ابعاد منفی موضوعات در کشور بی جهت در افکار عمومی التهاب آفرینی کنند.

آیت الله کعبی در پایان خواستار تامل بیش از پیش مسئولان و نخبگان در سخنان مقام معظم رهبری شد و گفت: نگاه جامع رهبری همواره راهبرد هایی را در برداشته است که توجه جدی به آن می تواند کشور را به جلو برده و پیشرفت های عینی برای نظام اسلامی رقم بزند.

کد مطلب 1383308

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