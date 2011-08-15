آیت الله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع مسئولان گفت: همواره در دیدارهایی که مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب داشته اند، ایشان مسئولان را نسبت به نگاه جامع و راهبردی توجه داده و مسیر روشنی را در مسائل داخلی و بین المللی برایشان ترسیم کرده‌اند.

وی افزود: رهبری همواره سعی داشته‌اند که نظر مسئولان و حتی فراتر از آن دانشگاهیان، نخبگان و حوزویان را به طراحی مسائلی جلب کنند که منجر به حرکت کشور به سمت پیشرفت و عدالت شود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آن بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که نقاط ضعف و قوت را باید با هم دیده شود، گفت: با این نوع از نگاه چالش های راهبردی نظام و کشور در سطح مدیریت کلان به خوبی شناخته می شود و همین امر موجب می شود که مسئولان راه کارهای عملیاتی رفع چالش ها و تداوم حرکت در مسیر قوت نظام را بیابند و به آن عمل کنند.

وی همچنین با توصیه همه افراد و گروه‌ها به اجرایی کردن این نوع نگاه افزود: صاحبان تریبون نباید با پرداختن به ابعاد منفی موضوعات در کشور بی جهت در افکار عمومی التهاب آفرینی کنند.

آیت الله کعبی در پایان خواستار تامل بیش از پیش مسئولان و نخبگان در سخنان مقام معظم رهبری شد و گفت: نگاه جامع رهبری همواره راهبرد هایی را در برداشته است که توجه جدی به آن می تواند کشور را به جلو برده و پیشرفت های عینی برای نظام اسلامی رقم بزند.