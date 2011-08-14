سهم وزارت بهداشت از 10 درصد یارانه ها پرداخت نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی افزود: طبق قانون، وزارت بهداشت باید نسبت به تمام وقت شدن استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اقدام کند تا از این رهگذر بتواند بر بسیاری از مشکلات خود فائق شود، ولی اجرای این قانون بدون اختصاص اعتبارات لازم امکانپذیر نیست.

وی افزود: برای اجرای این قانون کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با چنگ و دندان توانست مصوبه اختصاص 10 درصد از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به وزارت بهداشت را از مجلس بگیرد.

محسنی بندپی اظهار داشت: طبق این قانون باید تا آخر تیرماه یک دوازدهم از این 10 درصد به وزارت بهداشت تعلق می گرفت ولی هم اکنون در اواخر مردادماه قرار داریم و هنوز از سوی دستگاههای ذیربط هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

وی افزود: با ادامه این روند پیش بینی می شود تا آخر شهریور نیز این مبلغ به وزارت بهداشت تحویل نخواهد شد و مردم در این اهمال کاریها بیشتر از هر کسی ضرر می کنند.