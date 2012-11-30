بارسلونا بدون "لیونل مسی" هیچی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم آرژانتینی بارسلونا که تنها چهار گل دیگر نیاز دارد تا رکورد "گرد مولر" به عنوان برترین گلزن جهان طی یک سال را بشکند، در این فصل از رقابت ها هم عملکرد بسیار خوبی داشته و به بارسا کمک کرده تا در صدر جدول رقابت‌های لالیگا قرار بگیرد.

این در حالی است که "آرسن ونگر" می گوید بارسلونا بدون این بازیکن یک تیم معمولی است. وی که با شبکه تلویزیونی "بین اسپورت" صحبت می کرد، گفت: این بازیکن هرچه جام بوده را با این باشگاه برده و همه اعداد و ارقام را پشت سر گذاشته است. آیا این بازیکن می توانست در تیمی دیگر هم همین بازیکن باشد؟ حالا من سوالم را برعکس می کنم. آیا بارسلونا می توانست بدون مسی همین بارسلونا باشد؟ بی تردید نه. آنها خیلی سریع به یک باشگاه معمولی تبدیل می شدند.

مسی آماده است تا برای چهارمین سال متوالی عنوان برترین بازیکن سال جهان را از آن خود کند. وی روز پنج شنبه به همراه کریستیانو رونالدو و آندرس اینیستا به عنوان سه نامزد نهایی کسب توپ طلای سال 2012 انتخاب شد.

مسی در سال 2012 موفق شده 82 گل به ثمر برساند و چهار گل دیگر نیاز دارد تا رکورد 85 گل "گرد مولر"، بازیکن بایرن مونیخ و تیم آلمان غربی که در سال 1972 به ثبت رسید را پشت سر بگذارد.