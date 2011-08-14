طلاق در خراسان جنوبی 10 درصد کاهش یافت

علی پور حسین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعداد 226 واقعه طلاق از ابتدای سال تاکنون در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.67 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی 25 تا29 سال بوده است، افزود: بیشترین طلاق زنان در استان نیز در گروه سنی 20 تا 24 سال بوده است.

مدیرکل ثبت و احوال خراسان جنوبی بیان کرد: در برابر هر 16 واقعه ازدواج در سال جاری، یک واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

پورحسین بیان داشت: با توجه به وقایع طلاق ثبت شده در استان، میانگین سن طلاق مردان 31.9 و زنان 27.4 است.

وی عنوان کرد: 53 درصد از طلاق های ثبت شده در استان مربوط به زوجینی است که صفر تا پنج سال اختلاف سنی داشته اند.

طول زندگی مشترک 53 درصد طلاق های استان کمتر از 4 سال است

به گفته این مسئول 53 درصد طلاق های استان نیز مربوط به زوجینی است که طول زندگی مشترک کمتر از چهار سال بوده است.

پورحسین بیان کرد: 12.3 درصد طلاق ها زوجین دارای زندگی مشترک کمتر از یک سال، 16.4 درصد درای زندگی مشترک یک تا دو سال، 11.9 درصد درای زندگی مشترک دو تا سه سال و 12.4 درصد دارای زندگی مشترک سه تا چهار سال بوده اند.

افزایش 4.37 درصدی ازدواج در خراسان جنوبی

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از افزایش 4.37 درصدی ازداوج از ابتدای امسال در استان خبر داد و گفت: طی چهار ماهه نخست امسال سه هزار و 514 واقعه ازدواج در استان ثبت شده است.

پور حسین با بیان اینکه در این مدت دو هزار و 36 واقعه ازدواج شهری در استان به ثبت رسیده است، ادامه داد: تعداد ازدواج های روستایی در این مدت یک هزار و 478 واقعه بوده است.

وی بیشترین ازوداج مردان را بین گروه سنی 20 تا 24 سال اعلام کرد و بیان داشت: بیشترین ازدواج زنان با یک هزار و 407 واقعه در گروه سنی 15 تا 19 سال بوده است.

وی تصریح کرد: در این مدت بیشترین درصد ازدواج های ثبت شده با 15.3 درصد مربوط به زوج های هم سن است.

پورحسین گفت: در چهار ماهه ابتدای سال جاری با توجه به وقایع ازدواج ثبت شده، میانگین سن ازدواج مردان و زنان در خراسان جنوبی به ترتیب برابر 25.4 و 21.8 سال است.