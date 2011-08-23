دکتر امید نقشینه ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالعات انجام شده از سوی باشگاه دانش پژوهان جوان در زمینه وضعیت مدال آوران المپیادهای علمی دانش آموزی افزود: این مطالعات در خصوص بررسی وضعیت مدالهای طلای المپیادهای دانش آموزی است. در گام بعدی نیز مطالعه در خصوص وضعیت دارندگان مدالهای نقره و برنز انجام خواهد شد.

سرپرست دفتر ارتباط و هم‌ ندیشی با نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به نتایج به دست آمده از این تحقیقات خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها درصد ماندگاری دارندگان طلا در رشته های شیمی و زیست شناسی بیشتر از سایر رشته ها است.



وی گرایش این افراد به رشته های پزشکی را از دلایل ماندگاری این افراد دانست و توضیح داد: تحصیل در رشته های پزشکی طولانی تر است (7 سال) که این امر موجب می شود که بیشتر در ایران بمانند تا یک مقطعی از تحصیل آنها به پایان برسد از این رو احتمال ماندن آنها در کشور بیشتر است.



نقشینه، بالا بودن تراز علمی ایران در حوزه پزشکی را از دیگر دلایل ماندگاری دارندگان طلای رشته های شیمی و زیست شناسی عنوان کرد و یادآور شد: ایران دارای تراز علمی بالایی در حوزه پزشکی است که این امر می تواند در ماندگاری این افراد در کشور موثر باشد ضمن آنکه این افراد در ایران بازار کار بهتری نسبت به سایر رشته ها دارند.



وی بیشترین تعداد خروج مدال آوران المپیاد از کشور را در رشته فیزیک دانست و تاکید کرد: تحلیل خروج این مدال آوران نیاز به مطالعات بیشتر دارد.



ماندگاری مدال آوران در کشور از زبان آمارها





سرپرست دفتر ارتباط و هم‌اندیشی با تاکید بر اینکه برای ارائه آمارهای واقع بینانه در زمینه میزان ماندگاری مدال آوران در کشور باید آمارهای مربوط به 4 سال اخیر را کنار بگذاریم، گفت: این افراد در طول 4 سال تقریبا در حال گذراندن دوره لیسانس هستند و با پایان یافتن دوره 4 ساله کارشناسی اقدام به ماندن و یا رفتن به خارج برای ادامه تحصیل می کنند از این رو لازم است تا آمارهای 4 سال اخیر حذف شود تا به نگاه درستی در این زمینه برسیم.



نقشینه ادامه داد: صرف نظر از آمارهای 4 سال آمارها نشان می دهد که از شروع المپیادها تاکنون 60 درصد مدال آوران در داخل و 40 درصد در خارج هستند. این آمار نشان می دهد که اقدامات انجام شده در زمینه استعدادهای برتر به نفع ماندگاری استعدادهای برتر در کشور بوده است.



نقشینه، ماندن مدال آوران در کشور را مترادف با عدم ارتباط آنها با خارج ندانست و افزود: این افراد می توانند در کشور ادامه تحصیل دهند و برای گذراندن دوره های کوتاه مدت به منظور بهره مندی از مسائل علمی و صنعتی روز دنیا سفرهایی را داشته باشند.



بررسی ماندگاری مدال آوران در کشور



سرپرست دفتر ارتباط و هم اندیشی با نخبگان بنیاد ملی نخبگان به بیان دلایل ماندگاری مدال آوران طلای المپیاد در کشور پرداخت و گفت: یک دیدگاه نحوه اعمال حمایت های بنیاد ملی نخبگان را عامل ماندگار در کشور می داند و برخی دیگر تغییراتی که در آموزش عالی کشور در زمینه ادامه تحصیل بدون آزمون استعدادهای درخشان ایجاد شده است را موثر می دانند.



نقشینه ایجاد رشته های مختلف در دوره های ارشد و دکتری را از دیگر عوامل ذکر و در عین حال خاطر نشان کرد: برای اینکه بدانیم کدام یک از این عوامل چه وزنی دارد نیاز به بررسی بیشتر دارد و نمی شود که بدون مطالعه اظهار نظر کرد ولی به طور کلی اعداد و ارقام به ما می گویند که نرخ ماندگاری استعدادهای برتر برای تحصیل و کار در کشور افزایش یافته است.