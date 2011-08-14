طرح ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین ضیافت اندیشه دانشگاه شهرکرد با شرکت بیش از 160 نفرازاساتید دانشگاه های چهارمحال و بختیاری از اول ماه مبارک رمضان در دانشگاه شهرکرد آغاز شده بود با برگزاری مراسم اختتامیه در تالار آوینی دانشگاه شهرکرد به کارخود پایان داد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد در مراسم اختتامیه، استقبال اساتید از این طرح را نشان دهنده علاقه اساتید دانشگاه به مباحث معنوی دانست و اظهار داشت: طرح ضیافت اندیشه در سه بخش حکومت دینی، مباحث تربیتی و اخلاقی بر اساس آموزه‌های دینی، عقل و علم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مرتضی امامی طرح ضیافت اندیشه اساتید را در راستای فعالیتهای دینی و فرهنگی و با توجه به تاثیرگذار بودن دامنه فعالیت اساتید، همچنین همزمانی ماه مبارک رمضان با ایام فراغت اساتید، به منظور معرفت افزایی و ارائه موضوعات آموزشی و مباحث فرهنگی، معرفتی و تربیتی ویژه اساتید، در فضایی معنوی برای اساتید دانشگاه ها عنوان کرد و افزود: معرفت و بصیرت ‌افزایی شرکت کنندگان از محوری‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

وی همچنین فراهم آوردن فضای معنوی متناسب با ماه مبارک رمضان، تکیه بر برنامه‌های تربیتی و خودسازی به منظور ایجاد انگیزه و تداوم ارتباط با معارف ناب دینی را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد.

حجت الاسلام امامی در بخش دیگری از سخنان خود فلسفه ماه مبارک رمضان را دستیابی به کمال و سعادت واقعی و حرکت به سوی خداوند متعال دانست و گفت: روزه مهمترین ابزار در اجتناب انسان از تعلقات دنیوی کنترل نفس اماره است.

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در مراسم اختتامیه ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه شهرکرد، از علم و دانش به عنوان عطیه الهی نام برد و اظهار داشت: تفکر مبتنی بر آسمانی بودن علوم در تمام حوزه‌های علمی باید بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

علی اصغرعنابستانی افزود: تزکیه و اندیشه‌ورزی اساتید دانشگاه در تربیت اصولی و ارتقای آگاهی‌بخشی دانشجویان نقش موثری دارد.

وی بر ضرورت بومی‌سازی علوم در مراکز دانشگاهی تاکید کرد و گفت: متاسفانه بخشی از حرکتی که در جامعه علمی کشور انجام شده پاسخ به پرسشهای دیگران و علوم وارداتی بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری جهاد علمی و بومی‌سازی علوم را موثرترین ابزار در مقابله با تهاجم فرهنگی و آثار مخرب علوم وارداتی دانست.