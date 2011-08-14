به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره حراست سازمان مسکن و شهرسازی استان قم قبل از ظهر یکشنبه در مراسم اعطای پروانه اشتغال بکار به مهندسین قمی که در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: ۲۷ پروانه اشتغال بکار به مهندسین تازه کار قمی اعطا شد و همچنین ۵۰ مهندس قمی نیز از قبل دارای پروانه اشتغال به‌کار بودند، صلاحیت اجرایی دریافت کردند.



آرش صیادی با اشاره به اینکه پروانه اشتغال بکار از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان قم صادر می‌شود، افزود: آزمون مقررات ملی ساختمان دو بار در سال برگزار می‌شود که در اسفندماه سال گذشته ۸۷۹ متقاضی در این آزمون شرکت کردند که ۱۱۰ نفر موفق به کسب نمره لازم در رشته‌های هفت گانه از جمله عمران، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی، مکانیک، برق و ترافیک شدند.



وی ادامه داد: از ۱۱۰ مهندسی پذیرفته شده در آزمون مقررات ملی ساختمان تا کنون ۲۷ پروانه اشتغال به‌کار در اداره کل مسکن و شهرسازی تشکیل شده است.



شایان ذکر است در مراسم اعطای پروانه اشتغال بکار به ۷۷ مهندس قمی محمدرضا قلندر رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قم و همچنین امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم سخنرانی کردند.



مراسم اعطای پروانه اشتغال بکار به ۷۷ مهندس قمی با حضور فرماندار قم اعلام برنامه شده بود که وی در این مراسم حضور نیافت و در پایان مراسم نیز بصورت نمادین به چند مهندس قمی پروانه اشتغال اعطا شد.