انتقاد جبهه عمل اسلامی از رژیم حاکم/ ضرورت اخراج سفیر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، حزب جبهه عمل اسلامی اردن شاخه سیاسی اخوان المسلمین در بیانیه ای اعلام کرد: دولت مسئول حمله به تحصن مخالفان در شهر "الکراک" است.

در این بیانیه آمده است : حمله به تحصن کنندگان، عزم ما را برای سرنگونی کابینه و تشکیل دولت نجات ملی که به اصلاحات اعتقاد داشته باشد، دوچندان کرده است.

در بیانیه فوق ذکر شده است : اگر دولت حامی حمله کنندگان به تحصن شهر الکراک نبود، آنها نمی توانستند کاری انجام دهند، اما زمانی که نیروهای امنیتی فقط شاهد ماجرا هستند این اتفاقات برای متجاوزان عادی می شود.

در این بیانیه آمده است : جدیتی برای مجازات عاملان حوادث قبلی وجود ندارد و این موضوع چراغ سبزی به متجاوزان برای ادامه حملات خود به مردم است.

شایان ذکر است که در حمله جمعه گذشته اوباش به تحصن کنندگان هشت نفر از آنها زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه 13 نماینده اردنی در یادداشتی به رئیس پارلمان این کشور خواستار اخراج سفیر رژیم صهیونیستی به سبب احداث واحدهای مسکونی جدید در قدس اشغالی شدند.

در این یادداشت از پارلمان اردن خواسته شده است که اقدامات اسرائیل را محکوم کند و دولت اقدامات مناسب را برای اخراج سفیر اسرائیل انجام دهد.