دستگیری یکی از متهمان فراری خمینی شهر در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان افزود: این فرد که پس از تحت تعقیب قرار گرفتن متواری شده بود با تلاش ماموران اطلاعاتی و انتظامی شیراز دستگیر شد.

وی ادامه داد: فرد مذکور 24 ساله اهل و ساکن خمینی شهر که پس از متواری شدن به یزد، ایرانشهر و زاهدان فرار کرده بود به محض ورود به استان فارس ضمن شناسایی محل اختفای وی دستگیر و تحویل داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: متهمان و مجرمان فراری بدانند استان فارس محل امنی برای آنان نخواهد بود از این رو از شهروندان که در توسعه امنیت پایدار مشارکت خوبی با خدمتگزاران در نیروی انتظامی استان فارس دارند تقاضا می شوند که هرگونه موارد مشکوک را به 110 اطلاع رسانی کنند.