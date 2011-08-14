  1. استانها
  2. فارس
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

سردار سجادیان خبر داد:

دستگیری یکی از متهمان فراری خمینی شهر در شیراز

دستگیری یکی از متهمان فراری خمینی شهر در شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری یکی از متهمان فراری جنایت ارتکابی در خمینی شهر اصفهان در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان افزود: این فرد که پس از تحت تعقیب قرار گرفتن متواری شده بود با تلاش ماموران اطلاعاتی و انتظامی شیراز دستگیر شد.

وی ادامه داد: فرد مذکور 24 ساله اهل و ساکن خمینی شهر که پس از متواری شدن به یزد، ایرانشهر و زاهدان فرار کرده بود به محض ورود به استان فارس ضمن شناسایی محل اختفای وی دستگیر و تحویل داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: متهمان و مجرمان فراری بدانند استان فارس محل امنی برای آنان نخواهد بود از این رو از شهروندان که در توسعه امنیت پایدار مشارکت خوبی با خدمتگزاران در نیروی انتظامی استان فارس دارند تقاضا می شوند که هرگونه موارد مشکوک را به 110 اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 1383328

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها