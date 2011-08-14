به گزارش خبرنگار مهر، علی ‌رمضانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لایحه تشکیل شرکتهای دانش‌بنیان با هدف تجاری‌سازی طرح‌ها و ایده‌های نخبگان علمی کشور تصویب و ابلاغ شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا سال 1404 شمسی 200 شرکت دانش‌بنیان در استان و پنج هزار شرکت در کشور ایجاد شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با تسهیل در کار تأسیس این شرکت‌ها و استقبال نخبگان علمی، شاهد تأسیس هر چه بیشتر این شرکت‌ها باشیم تا در نهایت طبق برآوردها در سال 1404 حدود 20 درصد از درآمد کشور توسط ثروت تولیدی این شرکت‌ها تأمین شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان با بیان اینکه رسالت شرکتهای دانش‌بنیان صرفاً تولید است، گفت: یکی دیگر از عرصه‌هایی که این شرکت‌ها می‌توانند به آن وارد شوند ارائه طرح‌های خدماتی جهت تسهیل در کارهای اجرایی کشور است.

رمضانی ضمن اشاره به اولویت طرح‌های تولیدی و خدماتی شرکت‌ها، بیان کرد: بهتر است طرح‌های ارائه شده در مسیر حل مسائل و معضلات پیش‌ روی هر استان قرار گیرد، یعنی نخبگان هر استان حل معضلات منطقه خود را در اولویت قرار دهند.

وی با بیان اینکه بهتر است طرح های موسسات دانش بنیان در راستای حل مشکلات استان باشد، تصریح کرد: به‌عنوان مثال در استان زنجان به علت برخورداری از منابع غنی معدنی، نیازمند طرح‌هایی برای بازیافت پسماندهای ناشی از حصول موادمعدنی و کانی‌ها هستیم.

رمضانی گفت: پسماند‌هایی که از کارخانه‌های سرب و روی به دست می‌آید، بسیار باارزش است، به‌عنوان مثال عناصری چون کبالت، نیکل، روی، منگنز و کادمیوم از مواد باارزشی هستند که در فرآیند استخراج و استحصال سرب و روی به دست می‌آیند که نیازمند بازیافت و حجم‌آوری‌ هستند.

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان یکی دیگر از نتایج بازیافت پسماند‌های معدنی را جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی دانست و افزود: کبالت یکی از عناصر ارزشمندی است که در ساخت توربین‌های نیروگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیکل نیز از دیگر عناصری است که در ساخت سکه و آب‌کاری استفاده می‌شود که در صورت بازیافت پسماندهای صنایع سرب و روی قابل حصول است.

رمضانی پسماند‌های روغنی را از دیگر معضلات استان دانست و گفت: با وجود اثرات بسیار مخرب این پسماند‌ها هنوز راه‌حل مناسبی برای حذف آنها در فرآیند بازیافت روغن‌های موتور پیدا نشده است.

وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد ترکیب پسماند‌های روغنی را اسیدسولفوریک تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: یکی از اثرات مخرب این اسید در تخریب خاک کشاورزی و آلودگی آب‌های زیرزمینی قابل مشاهده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان با اشاره به دیگر اولویت‌ها و معضلات استان تصریح کرد: تولیدات ارگانیک، تهیه گیاهان دارویی، فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع استان از دیگر عرصه‌هایی هستند که به طرح‌های دانش‌بنیان نیازمندند.