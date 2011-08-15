سید سعید سیدزاده در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: به تازگی پیش تولید این فیلم آغاز شده است و در حال فراهم کردن مقدمات کار هستیم. هنوز هیچکدام از عوامل قطی نشده اند و لی در حال رایزنی هستیم. پیش تولید جدی فیلم در خوزستان، دشت آزادگان، و هویزه انجام می شود.

وی افزود: با برنامه ریزیهای انجام شده فیلمبرداری با خنک شدن هوا اواسط آبان ماه آغاز می شود و تلاش می کنیم "زیباتر از زندگی" به جشنواره فجر امسال برسد.

این فیلم درباره زندگی شهید علم الهدی فرمانده عملیات نصر است. انسیه شاه‌حسینی کارگردانی فیلم‌های "غروب شد بیا"، "شب به خیر فرمانده" و "پنالتی" را در کارنامه دارد.