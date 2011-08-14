آرش امینی مدیر هنری ارکستر رودکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش امینی که پیش از این و در آئین افتتاح ارکستر سمفونیک رودکی 30 و 31 خرداد در مقام رهبر هنری ارکستر ظاهر شده بود، در فصل جدید برنامه های ارکستر سمفونیک رودکی به عنوان مدیر این ارکستر ایفای نقش خواهد کرد.

ارکستر سمفونیک رودکی در فصل جدید برنامه‌های خود در نظر دارد آبان امسال در نخستین جشنواره سراسری "طواف تا ولایت"، 21 دی امسال در سالروز جهانی بزرگداشت رودکی و بهمن در بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر اجرای برنامه داشته باشد.

این ارکستر پس از ماه مبارک رمضان و پایان یافتن تعمیرات تالار رودکی، به زودی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. مدیر هنری فصل اول فعالیت ارکستر رودکی محمد حقگو بود که به عنوان آهنگساز با این ارکستر همکاری داشته است.