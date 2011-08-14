47 درصد قبوض آب روستایی سربیشه غیر حضوری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فریور ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه در سال جاری بالغ بر 13 هزار برگ قبض آب ‌بهاء روستایی در شهرستان صادر شده است، اظهارداشت: تعداد زیادی از مشترکین به طور منظم و در مهلت مقرر آب بهاء مصرفی خود را پرداخت می ‌کنند.

وی افزود: از سایر مشترکین تقاضا داریم به منظور خدمت رسانی بهتر و صرفه‌جویی در هزینه و زمان نسبت به پرداخت به موقع و غیرحضوری قبوض اهتمام ورزند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان سربیشه با اشاره به درصد پایین مشترکان صنعتی و تجاری شهرستان گفت: تنها یک درصد مشترکان آب روستایی سربیشه تجاری‌ اند.

فریور با بیان اینکه هشت هزار مشترک آب روستایی در سربیشه وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد حدود 100 مشترک تجاری و صنعتی هستند.

وی ادامه داد: اغلب واحدهای صنعتی نیز شامل واحدهای پرورش دام و طیور، گلخانه‌ ها، کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی، مغازه‌ها و واحدهای تجاری است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان سربیشه با بیان اینکه میزان مصرف اشتراکات تجاری و صنعتی بسیار بیشتر از مشترکین خانگی است، گفت: برای حفاظت و دقت در فروش آب به این واحدها بر روی بیش از 80 درصد این انشعابات به دلیل فرسودگی و یا تخریب، عملیات بهسازی انجام شده است.

وی گفت: ساخت و یا تعمیر حوضچه، تعویض کنتور، نصب و یا تعویض شیرآلات از اجمله اقداماتی است که در راستای کاهش هدر رفت آب در مجموعه آب و فاضلاب روستایی شهرستان صورت گرفته است.

فریور از بازسازی انشعابات و تعویض کنتورهای فرسوده مشترکین در راستای تحقق اهداف مدیریت مصرف و کاهش هدررفت در شبکه‌های آب شرب روستایی خبر داد و اضافه کرد: در این ارتباط تعداد 752 مشترک که انشعاب آنها مشکل دار بود شناسایی شد تا نسبت به بازسازی انشعاب و تعویض کنتور خود اقدام کنند.