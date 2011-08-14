به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه تفسیر قرآن در مجتمع آموزش عالی فقه قم و در جمع طلاب غیرایرانی گفت: پیامبر(ص) با بعثت خویش سبب شد تا نه تنها ایرانیان بلکه جهان و چهره بشریت را عوض کرد و اگر ایشان مبعوث نشده بود ما هنوز در آتشکده‌ها دود می‌خوردیم و آتش می‌پرستیدیم.



وی با اشاره به تبلیغات وهابیون در ماهواره ها اظهار داشت: من از آقایانی که شبها دزدکی در ماهواره‌ها علیه شیعه تبلیغ می‌کنند و حاضر نیستند مناظره و گفتگو کنند سئوال می‌کنم که وقتی حضرت عیسی(ع) از خدا خواست تا مائده‌ای برای ایشان و حواریون بفرستد آن را عید قرار داد اما چگونه است که ما نباید میلاد و بعثت پیامبر(ص) را جشن بگیریم و عید قرار دهیم.



وی افزود: آیا فرستادن مائده از آسمان که خورده شد و تمام شد مهمتر بود یا اینکه پیامبری مانند حضرت محمد(ص) که برترین خلایق است به بعثت رسید.



این مفسر قرآن تصریح کرد: من چند سال قبل نامه ای به سلطان نجد نوشتم و از آنها خواستم تا بیایند مجمعی از علما را تشکیل دهند و جلسه سیاسی هم نباشد و آزاد باشد اما آنها که در ماهواره‌ها هذیان می‌گویند قبول نکردند و قبول هم نخواهند کرد.



دیدگاه قرآن و اناجیل درباره وهابیون



وی در ادامه سخنانش به دیدگاه قرآن و اناجیل درباره حواریون پرداخت و افزود: اناجیل حواریون حضرت عیسی(ع) را در حد یک سارق و کسانی که برای 30 درهم حاضر بودند او را به کاهنان یهودی بفروشند معرفی کرده است در حالی که قرآن آنان را انصار و یاران خدا می‌داند.



آیت الله سبحانی بیان داشت: قرآن مهیمن است و در مواردی که میان قرآن و انجیل اختلاف وجود دارد باید به قرآن استناد کنیم بنابراین سخنان اناجیل درباره حواریون حضرت عیسی(ع) درست نیست.



وی تاکیدکرد: در قرآن کریم آمده است که پیامبر(ص) پیروانش را برای رسیدن به تقوا تشویق می‌کند که همانند حواریون حضرت عیسی(ع) یاور دین خدا باشند.



حواریون در حد عصمت بودند



رئیس موسسه امام صادق(ع) با بیان اینکه حواریون 12 نفر از بهترین یاران حضرت عیسی(ع) و در حد عصمت بودند گفت: قصص انبیاء که در قرآن بیان شده است همگی متقن و درست است و جزء اعجاز تاریخی قرآن محسوب می‌شود.



مطالب تاریخی قرآن منطبق بر موازین عقلی است



وی با بیان اینکه قرآن کتاب هدایت است و نه تاریخ تاکیدکرد: مطالب تاریخی قرآن بر خلاف عهدین که سراسر اشتباه و دروغ است سراسر راست و درست و منطبق بر عقل و موازین است.

