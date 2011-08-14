تکمیل مصلای اردکان نیازمند همت صاحبان صنایع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی ظهر یکشنبه در نشست ستاد نمازجمعه اردکان با دعوت از تمامی اقشار برای مشارکت در تکمیل مصلای امام خمینی (ره) اردکان اظهار داشت: باید زمینه ای فراهم شود تا دانش آموزان و بسیجیان در اموری نظیر انتظامات، پخش و جمع آوری قرآن و نظافت مصلی کمک کنند و بدین وسیله شرایط علاقمندی بیشتر آنان به نمازجمعه و نظام مهیا شود.

وی خواستار ایجاد پایگاه بسیج مصلای امام خمینی (ره) اردکان شد و افزود: با این کار امنیت مصلی برقرار می شود و در صورت بروز مشکلی در این زمینه مرجعی پاسخگو خواهد بود.

امام جمعه اردکان همچنین تشکیل نشستی با صاحبان صنایع در خصوص تکمیل مصلی را ضروری دانست و ادامه داد: اگر هر کدام از صاحبان صنایع شهرستان بخش اندکی از اعتبار لازم برای تکمیل مصلی را تامین کنند، در آینده ای نزدیک شاهد اتمام کار این پروژه خواهیم بود.

تشکیل کمیته جذب کمکهای مردمی، ایجاد فضای سبز آزادسازی اطراف پارکینگ و نماسازی، تعریف تمامی طرحها در حوزه نظام مهندسی، شروع تبلیغات مراسم احیای امسال در مصلی، ساماندهی مراکز اخذ فطریه و ایجاد پایگاه مقاومت بسیج مصلی امام خمینی (ره) شهر اردکان از مصوبات مهم این نشست بود.